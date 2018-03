ACM: Lula é mais ´perverso´ que Bia Falcão O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) fez um discurso inflamado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comício organizado por seu partido para o candidato presidencial tucano, Geraldo Alckmin. Ele comparou Lula à personagem "Bia Falcão", interpretada pela atriz Fernanda Montenegro na novela Belíssima, que terminou nesta sexta-feira na TV Globo. Magalhães, definindo-se como "uma pessoa que gosta de novelas", afirmou que "a perversidade do sr. Lula é muito pior do que a de Bia Falcão." A platéia - cerca de 500 pessoas - aplaudiu o senador e riu. Magalhães continuou. Observando que "Bia Falcão" é interpretada por "uma das melhores atrizes do Brasil, Fernanda Montenegro", ele disse que Lula "é um péssimo ator, travestido de presidente da República, não é presidente de coisa nenhuma." Ao pedir votos para Alckmin, Magalhães lembrou que Barreiras fica em uma região de alto desenvolvimento agropecuário e fez referência ao recente pedido de demissão de Roberto Rodrigues do cargo de ministro da Agricultura para dizer que, neste governo, "nem o ministro da Agricultura agüentou e largou o cargo, porque ninguém pode trabalhar com essa quadrilha que está no poder." Valerioduto e mensalão Antonio Carlos definiu Lula assim: "É o presidente do ´valerioduto´, dos sanguessugas, do mensalão. Lula deixou todo mundo roubar no mensalão." E, dirigindo-se a Geraldo Aldkmin, pediu-lhe que, se eleito, apure quem roubou. "É o que o PFL quer: que não persiga, mas apure quem roubou." O senador baiano ainda criticou a recente nomeação de peemedebistas para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pelo presidente Lula. Lembrou que foi nessa estatal que começou o escândalo do mensalão. "Vamos dar um basta nessa gente", disse. "Vamos lutar contra a roubalheira e denunciar quem está traindo o povo. Lula traiu o Nordeste, e Alckmin vai reabilitar a Região."