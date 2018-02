ACM Neto ataca Wagner ao homenagear avô

Foi inaugurado na sexta-feira, no Pelourinho, em Salvador, o Instituto Antônio Carlos Magalhães de Ação, Cidadania e Memória, cujo objetivo é formar jovens para atuar na administração pública. Herdeiro político do senador baiano, morto em 2007, o deputado ACM Neto (DEM) aproveitou o evento para atacar o atual governador, Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição. "O centro histórico de Salvador está abandonado e isso não acontecia com ACM", criticou.