ACM quer CPI para investigar uso "eleitoreiro" do Orçamento por Lula O senador Antonio Carlos Magalhães apresentou requerimento à Mesa do Senado propondo a criação da CPI do Orçamento, destinada a investigar o uso e manipulação política de verbas do Orçamento Geral da União. Segundo Antonio Carlos, as verbas orçamentárias estão sendo usadas para atender os interesses eleitoreiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer investigar irregularidades no período de 2005 e 2006. O requerimento do senador Antonio Carlos contém a assinatura de 34 senadores.