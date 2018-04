Ações de controle foram criticadas por Lula Órgãos de controle e fiscalização foram alvos de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante todo o seu governo. O Tribunal de Contas da União (TCU) sofreu ataques do presidente pela inclusão de empreendimentos estratégicos do governo na lista de obras com recomendação de paralisação por apresentarem problemas.