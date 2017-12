Acordo com a Samarco será assinado nesta quarta-feira

BRASÍLIA - A cerimônia de assinatura de acordo entre representantes do governo do Estado de Minas Gerais e Espírito Santo com a mineradora Samarco, para compensação pelos danos provocados pelo rompimento da barragem da empresa em Mariana (MG) em novembro passado, foi marcada para esta quarta-feira, 2, às 15 horas, no Palácio do Planalto. O governo espera conseguir que nos primeiros três anos sejam gastos cerca de R$ 4,4 bilhões nas ações compensatórias.

O advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, que transmitirá o cargo na quinta-feira ao ainda ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, participará do evento ao lado da presidente Dilma Rousseff.

O acordo visa a garantir o pagamento de indenizações e compensações às vítimas atingidas pelo rompimento da barragem, além de garantir a reconstrução das cidades atingidas. O acordo será fechado dentro de ação civil movida pela União e os governos de Minas e Espírito Santo, a qual prevê pagamento de R$ 20 bilhões como compensação dos danos provocados pela empresa.

