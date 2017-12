Acossado pelo 007 Claro que ninguém vai pagar o mico de confessar que saiu encucado de um filme de 007, mas tem gente que foi ver Quantum of Solace e só entendeu pra valer as cenas de perseguição. Dá para distinguir direitinho quando James Bond corre atrás ou na frente do fogo cruzado. De resto, nem o título faz muito sentido. Se fosse um legítimo Jean-Luc Godard, a sessão prosseguiria na mesa do bar mais próximo ao cinema em busca de respostas para que diabos o diretor quis dizer com aquilo. Marc Forster exige do espectador raciocínio de agente secreto para decifrar os segredos de seu filme. Se você não tem a menor vocação - ou paciência - para esse tipo de investigação, taí um motivo a mais para não perder o último 007. Quantum of Solace é filme para todos os sentidos, com seqüências que tiram o fôlego, provocam calafrios e estimulam a adrenalina do público. Se pensar ao mesmo tempo, estraga. Relaxa, vai! A sessão já vai começar. BARBADA Faltam apenas cinco dias no exterior para Lula igualar o recorde de FHC, que passou 341 dias fora do País nos 8 anos de seu mandato VITALIDADE Chico Anysio voltou a falar mal da TV Globo. Isso quer dizer o seguinte: o amado mestre está bem de saúde, graças a Deus! Tá olhando o quê?! Entreouvido dia desses no café da manhã do Fasano/Rio: "Já não se pode nem fazer sexo nas varandas do hotel sem que a Praia de Ipanema pare pra dar uma espiadinha. Gente mais provinciana, né não?" Culpados são os outros! Justiça seja feita ao goleiro Marcos, quem partiu pro ataque contra as instruções de Vanderlei Luxemburgo desta vez foi a Mancha Verde. O técnico está convencido de que, não fosse o Palmeiras, ele seria campeão. Anda de jet ski? Aos poucos, o paulistano vai conhecendo melhor seu prefeito. Já aprendeu que ele não é casado, não tem filhos e, descobriu no último fim de semana, anda de jet ski. Perua na pele de camarão O fim de semana de sol no Rio trouxe de volta à orla um tipo que marca a abertura de todo verão no balneário fluminense: está cheio de loura rosa-choque na cidade. Abstinência total Há mais de dois meses sem tocar no assunto, Lula cancelou sua presença na abertura dos trabalhos da Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, em São Paulo. Parece que largou mesmo o vício. Essas coisas a oposição não vê. Ô, raça! Pense nisso Brasil x Portugal não é um amistoso como outro qualquer. Pode ser o último jogo da Seleção Brasileira sob o comando de Dunga. Vamos torcer, gente, vamos torcer!