Acre só confirma eleito após abrir a última urna

Na votação mais apertada da última década, Tião Viana foi anunciado como o governador eleito do Acre com 50,50% dos votos válidos.

O Tribunal Regional Eleitoral não declarou Tião eleito até que fossem checadas todas as urnas que apresentaram problemas na transmissão, mas a assessoria do governador, por volta das 0h30 de segunda-feira decidiu autodeclará-lo eleito.

Para que isso acontecesse, os assessores ligaram para cada fiscal que estava nas seções onde se encontravam as urnas que não haviam sido apuradas pela falha na transmissão de dados e pediram a quantidade de votos que o candidato recebeu. Calculando os votos de urna a urna, foi possível ter certeza que o adversário tucano, Bocalom (PSDB), não teria chances de ultrapassar a quantidade de votos recebida por Tião Viana.

Pela primeira vez um governador eleito no Acre não recebeu a maior parte dos votos na capital, Rio Branco. Tião Viana conseguiu eleger-se com o apoio do colégio eleitoral do Vale do Juruá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os eleitores do Vale do Juruá surpreenderam com maioria dos votos pata Tião. Há uma década o PT não representa maioria de votos na região. O PT não esperava uma vitória tão apertada do adversário.