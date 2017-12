Quais as vantagens para a região com o Estado de Carajás?

Temos dois laboratórios a céu aberto: Mato Grosso do Sul, criado há 33 anos, e Tocantins, há 22 anos. Os dois foram desmembrados e estão hoje em situação melhor. Tocantins era o corredor da miséria goiana.

Estudos indicam que a criação de Estados aumenta os gastos. O governo federal transferiu para o Tocantins, cinco anos depois de criado o Estado, R$ 500 milhões. O restante o Estado bancou com receita própria. A presença do Estado arrecadou e gerou produção que sustentou toda essa instrumentação necessária. Não houve despesa.

Quanto Carajás vai arrecadar?

Temos um PIB previsto de R$ 10,1 bilhões. É um PIB bom. Tapajós ficaria com R$ 4,6 bilhões. Ficaríamos com 23% da receita de ICMS do Pará.

O sr. tem pretensões de candidatar-se ao governo de Carajás?

Seria legítimo se eu tivesse pretensões de me candidatar. Acredito que outros tantos vão ter a mesma pretensão. Ainda não analisei esse aspecto. Antes quero criar o Estado. Acredito que Carajás estará criado para as eleições de 2014.