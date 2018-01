Acrobatas fazem manifestação silenciosa contra o voto nulo Quatro acrobatas fantasiados de corvos em cima de pernas de pau chamavam a atenção de quem passava durante a manhã desta terça-feira, 15, pela Cinelândia, no centro do Rio. A intervenção urbana da companhia Nós nos Nós tinha como objetivo chamar a atenção das pessoas contra o voto nulo. O primeiro dia de veiculação do horário político gratuito foi escolhido para que a data não passe despercebida. Ao contrário dos manifestantes tradicionais, que carregam faixas e cartazes, os acrobatas fizeram uma manifestação silenciosa que deixou os pedestres curiosos, sem saber do que se tratava. Fotógrafos e videomakers foram convidados para captar imagens dos corvos e da reação das pessoas.