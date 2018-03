Acusada de matar filha de ex-amante tem prisão preventiva decretada

SÃO PAULO - A Justiça de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, decretou a prisão preventiva de Luciene Reis Santana, acusada de homicídio no caso da menina Lavínia. A criança de seis anos era filha do seu ex-amante e foi encontrada morta no quarto de um hotel, no Centro de Caxias, no dia 2 de março.

Luciene confessou o crime e estava em prisão temporária desde o dia em que a vítima foi localizada. Em sua decisão, o juiz Paulo Tostes afirmou que a denúncia preenche todos os requisitos legais para a condenação. Os advogados da ré terão 10 dias para apresentarem a defesa preliminar.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP) estadual, a menina foi morta por asfixia mecânica e o delito cometido por "sentimento de vingança interligado ao sentimento de posse que nutria pelo genitor da vítima". Ainda de acordo com os autos, Luciene não aceitava a iniciativa do pai de Lavínia em terminar o relacionamento amoroso extraconjugal. Ela é acusada de homicídio qualificado e também responderá por ocultação de cadáver.