Acusado de assaltar passageiros em aeroporto é preso A polícia prendeu hoje um homem acusado de envolvimento com um grupo que rouba os freqüentadores do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Fernando Sérgio Madeo, de 25 anos, seria o ?olheiro? responsável por vigiar e passar informações sobre passageiros no aeroporto para que depois fossem assaltados. Madeo foi preso quando estava na fila do Hospital das Clínicas, na zona oeste, depois que a polícia soube que ele sofreu um acidente e passava por um tratamento no local.