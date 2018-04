Acusado de chacina em Minas é condenado a 240 anos de prisão

SÃO PAULO - Um dos oito acusados da chamada 'chacina de Neves', em Minas, ocorrido em setembro de 2007, quando sete pessoas morreram, foi condenado nesta terça-feira, 24, a 240 anos de reclusão em regime inicial fechado.

João Paulo dos Reis Avelino foi condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte das sete pessoas e por tentativa de homicídio contra outras 19 vítimas. Ele foi condenado também por formação de quadrilha e corrupção de menor.

A chacina aconteceu na madrugada do dia 9 de setembro de 2007, durante uma festa em um sítio em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Justiça, o motivo do crime foi disputa por tráfico. Os crimes foram cometidos por oito homens, que invadiram a festa encapuzados e armados. As vítimas tinham entre 13 e 27 anos.

Segundo a Justiça, também foram denunciados pela chacina outras seis pessoas e um menor. Alguns deles já foram condenados e outros aguardam julgamento.