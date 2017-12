Acusado de chefiar tráfico em favela do Caju é preso no Rio

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender, na tarde desta segunda-feira, 18, dois suspeitos de tráfico de drogas na Favela Parque Alegria, no Caju, zona portuária do Rio. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, um dos homens seria o chefe do tráfico na comunidade. A dupla foi presa por policiais do Batalhão de São Cristóvão dentro de uma casa, no interior da favela. Com eles, os policiais encontraram um rádio de comunicação. Ainda segundo a PM, os suspeitos foram levados para a 17ª Delegacia de Polícia, em São Cristóvão.