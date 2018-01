Acusado de explorar menores é preso no Vale do Paraíba Depois de receber uma denúncia sobre exploração de menores feita pela Secretaria Especial de Defesa da Criança e do Adolescente, de Brasília (DF), a polícia civil de São José dos Campos, Vale do Paraíba, prendeu o comerciante Lúcio Flávio Bessa de Oliveira, de 34 anos. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira, 31, no bar do acusado, no bairro Santa Maria, periferia da cidade. Segundo a denúncia, além de manter relacionamento sexual com menores, o acusado também vendia drogas e bebidas aos adolescentes. No momento da prisão nenhum menor estava no estabelecimento. Oliveira negou as acusações, mas acabou detido por porte ilegal de arma. Em sua casa ele escondia um revólver de uso exclusivo da Polícia Militar com o brasão da PM e munição. De acordo com o delegado Damásio Marino as acusações apontadas pela Secretaria de Defesa da Criança serão apuradas e ele também vai responder por porte ilegal de arma. Oliveira está detido no CDP de São José dos Campos.