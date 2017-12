Acusado de facilitar fugas, diretor de cadeia em Pedrinhas é preso

SÃO LUÍS - Depois de uma investigação que durou quatro meses a Polícia Civil do Maranhão prendeu o diretor da Central de Detenção do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (Cadet), no Maranhão. Cláudio Henrique Bezerra Barcelos, de 45 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 15.

Ele foi preso no horário de trabalho na sede da Cadet, em Pedrinhas, sob a acusação de ter recebido suborno para garantir a libertação e três presos que estavam detidos na prisão que ele dirigia.

Segundo o delegado Luís Jorge, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) do Maranhão, a atuação de Cláudio Henrique despertou suspeita porque os investigadores que participaram da operação notaram a saída de detentos pela porta da frente, além dos alvarás de soltura falsificados. Ainda de acordo com o delegado, entre ações do diretor, estava a fraude nas informações no sistema do presídio.