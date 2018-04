Acusado de integrar milícia é preso no PA A Polícia Civil do Rio prendeu na tarde de ontem um homem acusado de integrar uma milícia que controla mais de 20 comunidades nas zonas norte e oeste da capital e na Baixada. Fabiano Vieira da Rocha, o Fabi, foi encontrado em Marabá (PA). Ele seria um dos principais auxiliares do ex-PM Fabrício Mirra, preso no ano passado sob acusação de liderar o grupo paramilitar Águia de Mirra.