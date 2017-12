Acusado de integrar milícia no Rio, Natalino Guimarães renuncia

O deputado estadual Natalino Guimarães (sem partido) entregou na tarde desta terça-feira, 18, à tarde carta de renúncia ao mandato. O documento foi levado pelo advogado Roberto Vitagliano ao presidente da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Jorge Picciani (PMDB). A decisão será publicada nesta quarta-feira, 19, no Diário Oficial. No lugar de Natalino assume o suplente João Pedro (DEM). A suplência aberta será ocupada por Rafael de Freitas (DEM). Veja também: TJ aceita denúncia de formação de quadrilha contra Natalino Relatório final da CPI da Milícia acusa 150 pessoas Natalino está preso, junto com seu irmão, o vereador Jerônimo Guimarães, na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande (MS). Eles são acusados de liderar um grupo de milícia conhecido como Liga da Justiça. O grupo, segundo a polícia, controlaria clandestinamente diversos serviços na zona oeste do Rio, desde a venda de gás até a segurança privada.