Acusado de matar a tiros jovem no Aeroporto de Porto Alegre é preso

PORTO ALEGRE - A Brigada Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira, 17, o acusado de executar a tiros o jovem Marlon Roldão Soares, de 18 anos, no saguão do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Diego da Silva Severo, de 25 anos, estava foragido desde o dia 19 de setembro, data do crime.

De acordo com a polícia, Severo foi detido em uma residência na Rua Dona Otília, na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. O criminoso estava ferido e portava uma pistola 9 milímetros e colete à prova de balas.

Os policiais localizaram o acusado após encontrarem um veículo Renault Logan, de cor escura, clonado, que estava abandonado nas proximidades da residência. No interior do automóvel havia manchas de sangue.

Severo foi encaminhado sob custódia ao Hospital de Pronto Socorro para atendimento e, no decorrer do dia, será conduzido ao Palácio da Polícia para prestar depoimento.

Histórico. Investigações da Polícia Civil apontam que o criminosos é responsável por mais de 20 roubos a linhas de ônibus da capital gaúcha. O assaltante chegou a ser preso três vezes por tráfico de drogas, ficou um ano preso em regime fechado e foi solto no ano passado.