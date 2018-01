Acusado de matar namorado no Rio Grande do Sul é preso em SP No final da noite de quinta-feira, na altura do nº 400 da Rua das Perobas, no Parque Jabaquara, agentes do serviço de inteligência do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, detiveram Douglas de Souza Rodrigues, de 21 anos, acusado de matar, no último domingo, na Rua Thomas Edson, na cidade de São Leopoldo (RS), seu namorado, Valdir Morais Capuá, de 56 anos. "Nós recebemos informações de policiais do Sul do país que iria desembarcar aqui em São Paulo o autor de um homicídio. Ele foi preso em via pública mesmo", disse o delegado Mauro Moscatelli, da equipe piloto 20 do GOE. Segundo a polícia, Douglas era menino de rua em São Leopoldo e foi levado para a casa de Valdir, que o acolheu e dele cuidou. Ambos então começaram a manter um relacionamento íntimo. Ao saber que Valdir estaria se relacionando também com uma mulher, o jovem resolveu matar o companheiro. Com o assassino, foi encontrada uma arma calibre 22, pertences da vítima, que foi morta a pauladas, facadas e asfixia. O assassino foi levado para o 83º Distrito Policial, depois será encaminhado a algum Centro de Detenção Provisória, para aí sim ser transferido para o Rio Grande do Sul.