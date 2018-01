Acusado de matar remadora é indiciado Com base em exame de DNA, a polícia indiciou e apresentou ontem Francisco Itamar Nonato Pedrosa, de 41 anos, como autor do estupro e assassinato da remadora do Flamengo Priscila da Silva Souza, de 26 anos, em dezembro. O ataque aconteceu num acesso ao Parque da Cidade, na Gávea, zona sul do Rio. Suspeito do crime, ele foi preso poucos dias depois do assassinato, ao ser reconhecido por uma mulher que também teria sido estuprada.