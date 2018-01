Acusado de matar três mulheres em racha volta à prisão no DF

O professor de Educação Física, Paulo César Timponi, de 49 anos, acusado de provocar a morte de três mulheres quando participava de um racha na Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, foi preso na tarde de quinta-feira, 18. Ele foi preso em casa, após decreto de prisão preventiva expedido pelo juiz titular do Tribunal do Júri do Distrito Federal, João Egmont. O motorista do Golf que provocou o acidente no último dia 6, em Brasília, causou a morte de Antônia Maria de Vasconcelos, de 49 anos, Altair Barreto de Paiva, de 53, e Cynthia Cysneiros, de 34.