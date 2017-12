Acusado de seqüestro de chineses é preso O traficante de drogas e armas David Chagas dos Santos, o Vavá, de 30 anos, foi preso ontem, no Rio. Foragido desde 2003, ele é acusado de participar do seqüestro de três chineses e de um diplomata vietnamita, ocorrido no sábado. O criminoso também é acusado de envolvimento na morte de dois PMs, na Lagoa Rodrigo de Freitas, em julho.