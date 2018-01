Acusado de ter esfaqueado ex-namorada se apresenta à polícia do Rio

RIO - Acusado de ter esfaqueado nesta sexta-feira,3,de manhã a ex-namorada na frente de um shopping center na Tijuca, zona norte do Rio, Pierre Alexandre Inácio da Silva, de 40 anos, se apresentou na manhã deste sábado, 4, à Polícia Civil acompanhado de um advogado. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária por 30 dias expedido pela Justiça.

Por volta das 9h40m de sexta, a vendedora Alessandra Alcântara Isaac, de 21 anos, estava na porta do Shopping Tijuca, aguardando a abertura do estabelecimento, quando levou seis facadas pelas costas. Na fuga, Silva deixou cair uma mochila com documentos pessoais e um certificado de conclusão em um curso de lutas.

O delegado Roberto Gomes Nunes, da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), afirmou que Silva será indiciado por tentativa de homicídio. Segundo o delegado, o homem não se conformava com o término do relacionamento. Depois que a Justiça decretou a prisão do suspeito ainda na sexta-feira, investigadores tentaram encontrá-lo em diversos endereços, mas não obtiveram sucesso.