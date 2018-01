Acusado de trotes pornográficos para a polícia é detido

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Foi preso na manhã desta quinta-feira, 4, no município de Viana, no Espírito Santo, Alexandre Santos Schreiber, de 20 anos, acusado de passar pelo menos três mil trotes pornográficos pelo telefone 190, do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

As investigações iniciaram em abril de 2009 pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc). Desde então, foram feitas pelo acusado três mil ligações, o equivalente a oito chamadas por dia, segundo o Ciodes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alexandre, que usava o nome de "Cassiano" quando passava os trotes para o call center do Centro Integrado, foi preso em sua residência. Com o acusado foram encontrados mais de 200 DVDs de conteúdo pornográfico, recortes de revistas, três celulares e vários chips que eram usados para os telefonemas.

O detido, que já tem passagem pela polícia por agressão à mãe, vai responder pelo crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e poderá pegar pena de um a cinco anos de reclusão.