Acusado por roubo é flagrado por câmeras e preso em Santos Um procurado pela Justiça foi preso após ter sido flagrado por duas câmeras enquanto preparava um cigarro de maconha em Santos, na terça-feira, 20. O jovem Ronaldo Luiz de Assis Santos, de 19 anos, foi preso por porte de entorpecente às 10 hora no Emissário Submarino, próximo à divisa de Santos com São Vicente, na Baixada Santista. Santos era procurado por roubo e furto, crimes que estão em processo da 3ª. Vara Criminal de São Vicente. O flagrante foi possível por causa de duas câmeras do Sistema Informatizado de Monitoramento (SIM), da Prefeitura de Santos, instaladas no local. As câmeras mostraram o criminoso confeccionando um cigarro de maconha e o guardando no tênis. A partir daí, a equipe que monitora as imagens acionou uma viatura da Guarda Municipal e os guardas revistaram o jovem e o encaminharam ao 7º. Distrito Policial de Santos, onde foi feita a pesquisa de antecedentes criminais que mostrou que se tratava de um procurado pela Justiça do Estado. Atualmente, existem 20 câmeras instaladas na orla da praia de Santos, que rastreiam todos os acontecimentos na faixa de areia, mar, jardins, calçadas e avenidas da orla. O sistema começou a funcionar em dezembro de 2006 e já registrou 410 flagrantes de pessoas fazendo uso de entorpecentes.