Adiada audiência sobre zoneamento no litoral Em reunião com os nove prefeitos da Baixada Santista, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Xico Graziano, cancelou as audiências públicas do zoneamento ecológico-econômico (ZEE) do litoral sul paulista, previstas para ocorrer em duas semanas. Os prefeitos terão, assim, mais tempo para avaliar o estudo e negociar novas datas para debater o assunto.