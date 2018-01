Adiada divulgação do programa de governo de Lula O lançamento do programa de governo da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação A Força Do Povo (PT- PC do B- PRB), foi adiado em uma semana, do dia 22 para o 29 deste mês, em Brasília, em local ainda a ser definido. Segundo a assessoria de comunicação da campanha, a alteração de data foi decidida por conta de dificuldades de conciliação da agenda do candidato entre eventos de campanha. Assim, o programa coordenado pelo vice-presidente do PT e assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, teve um "prazo extra para o fechamento" e a entrega das propostas pelos grupos internos de trabalho também foi postergada, segundo a assessoria. Até o momento, os coordenadores da campanha de Lula apresentaram somente as linhas gerais que compõem o programa: prioridade para a educação, desenvolvimento tecnológico e investimentos em infra-estrutura; aprofundamento do desenvolvimento econômico com progresso social; ampliação da participação do Brasil no cenário internacional. O PT e seus aliados não detalharam, por enquanto, nenhuma das propostas a serem apresentadas para execução no eventual segundo mandato de Lula.