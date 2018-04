Adiada licitação do pedágio do Trecho Sul A Dersa decidiu adiar por tempo indeterminado a licitação que vai selecionar empresas para construção das praças de pedágio e exploração da cobrança no Trecho Sul do Rodoanel. O adiamento foi provocado por sugestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por causa de um pedido de análise sobre o edital feito por uma pessoa física.