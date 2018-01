Adolescente atingida por tiro perto da escola Ainda é grave o estado de saúde da adolescente Priscila Domingos Corrêa, de 17 anos, atingida por um tiro no pescoço, na noite de terça-feira, quando se encontrava nas proximidades de uma escola, no bairro Caieiras, em Praia Grande, no litoral sul do Estado de São Paulo. Até o final da tarde desta quarta-feira, a Polícia tentava esclarecer a ocorrência junto à família da vítima, já que não foram localizadas eventuais testemunhas da tentativa de homicídio. Segundo apuraram os investigadores da Delegacia-sede de Praia Grande, a jovem não estudava e também não se sabe o que fazia às 19 horas, na porta da escola.