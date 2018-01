Adolescente de 13 anos é assassinado no interior de SP Um adolescente, de 13 anos, foi morto na noite de ontem, em Porto Ferreira, na região de Ribeirão Preto. Ele estava jogando futebol com os amigos numa das ruas do bairro Porto Belo 2, e um vizinho sentiu-se incomodado com a brincadeira. Edson Gomes Fernandes, de 24 anos, chamou o garoto até sua residência e o atingiu com uma facada. O garoto foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Fernandes foi preso e levado à cadeia da cidade. Ele já era foragido da polícia, acusado de um outro homicídio.