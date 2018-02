Adolescente de 13 anos morre vítima de bala perdida no Rio Uma troca de tiros entre quadrilhas rivais de traficantes no interior do Morro do Borel, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com a morte do garoto Igor de Souza Liberato, de 13 anos, na noite de domingo, 29. Segundo familiares da vítima, eram 21h quando o menino, que estava no alto do morro, num local conhecido como "Terreirão", foi atingido no peito por uma bala perdida. Mesmo encaminhado por parentes para o pronto-socorro do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, no centro do Rio, Igor não resistiu e morreu. Segundo policiais militares, os autores do tiroteio não foram localizados.