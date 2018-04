Adolescente de 13 anos pega carro do pai e provoca acidente no Paraná

SÃO PAULO - Um adolescente de 13 anos provocou um acidente grave após pegar o carro do pai, em Maringá, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira. Quatro crianças ficaram feridas.

Segundo informações da Polícia Militar, o garoto, junto com outras três crianças, duas com 12 anos e uma com 11, saíram da escola e pegaram o carro do pai dele para 'dar uma volta'.

No bairro Conjunto Itatiaia, o garoto perdeu o controle do veículo, que estava em alta velocidade, e acabou batendo numa árvore. Dois feridos foram levados para o Hospital Metropolitano de Sarandi e outros dois para a Santa Casa de Maringá. Não há informação sobre o estado de saúde dos menores.

De acordo com a PM, após a conclusão, o boletim de acidente será encaminhado para a delegacia, onde será feito o termo circunstanciado contra o pai do garoto e dono do automóvel, prevendo a detenção de seis meses a um ano ou multa.