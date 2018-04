Adolescente de 15 anos mata amigo de 13 com tiro no peito no Espírito Santo

SÃO PAULO - Um menino de 13 anos morreu com um tiro no peito, na tarde desta quarta-feira no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Ele e um adolescente de 15 anos usariam uma arma para matar um cachorro que estava doente. O animal seria executado em um terreno.

Segundo o adolescente, no meio do caminho, o menino de 13 anos teria desistido da ação e tentou pegar a arma das mãos do colega. Na briga, a arma disparou acidentalmente, atingindo o peito do garoto mais novo.

O adolescente será indiciado por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele foi encaminhado para a Unidade de Internação Socioeducativa (Unis) de Cariacica.