Adolescente de 17 anos é esfaqueada dentro de escola em Belém

SÃO PAULO - Uma adolescente de 17 anos foi agredida com um estilete por uma colega em uma escola no bairro de Benguí, em Belém, nesta segunda-feira, 19. Ela foi atingida no braço e na barriga, mas sobreviveu aos ferimentos.

A agressora fugiu do local, e, apesar de já ter sido identificada, até a manhã desta terça-feira, 20, ainda estava sendo procurada pela Polícia Civil. A suspeita é que a briga tenha sido causada por desentendimento com namorados.