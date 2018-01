Adolescente é agredido por grupo de skinheads Dois homens foram presos em flagrante na madrugada de ontem após espancar um adolescente de 17 anos na Praça Silvio Romero, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima seria emo - grupo que gosta de rock com letras românticas - e os agressores, skinheads. O crime aconteceu por volta das 4 horas. O adolescente caminhava na rua quando foi agredido. Com a chegada da Polícia Militar, alguns rapazes fugiram. Mas Felipe Gomes de Mello e Gabriel Marques da Costa, ambos de 25 anos, acabaram indiciados por tentativa de homicídio no 38º DP (Vila Amália). A vítima foi levada para um hospital e passa bem.