Adolescente é apreendido com dinamite e pistola no MT

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira, 16, com uma banana de dinamite e uma pistola 9 milímetro, na cidade de Coxipó, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil, a dinamite seria utilizada para explodir caixas eletrônicos. O material foi encontrado durante investigações do roubo de uma pickup. Ao checarem informações na redondeza, os policiais avistaram uma motocicleta sem placas em uma residência.

Os policiais decidiram vistoriar a casa. No local, eles encontraram uma banana de dinamite e uma pistola 9mm, com 12 projeteis. Os objetos foram localizados dentro de uma gaveta de roupas e de uma caixa de sapatos embaixo da cama do adolescente.

Policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) foram acionados para fazer o transporte do explosivo até a Delegacia Especializada. O menor foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e explosivos.