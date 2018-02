Adolescente é assassinado dentro de escola em MG O adolescente Wevesber Alves, de 16 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira, 11, dentro da escola em que estudava, em Mariana, na região central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, um homem armado invadiu o Centro Educacional Municipal Padre Avelar e efetuou três disparos contra Wevesber, que morreu no local. O autor do disparos fugiu. A polícia investiga os motivos do crime. Na zona norte do Rio, o estudante Geovani Alves de Oliveira, de 19 anos, foi atingido, por volta das 19 horas de quarta-feira, por um tiro de raspão na cabeça quando conversava com colegas no pátio da Escola Municipal Bahia, localizada na altura do nº 243 da Avenida Guilherme Maxwell, no bairro do Bonsucesso. Como a escola fica muito próxima à Avenida Brasil e ao lado do conjunto de favelas do Complexo da Maré, a polícia acredita que a bala tenha partido de alguma troca de tiros entre criminosos da região. O estudante foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Geral Estadual de Bonsucesso, medicado e liberado.