Adolescente é assassinado na porta de escola em Minas Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros no início da tarde desta terça-feira, 20, na porta da escola municipal em que estudava, na região norte de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 13h, Guilherme Silva de Miranda se preparava para entrar na escola Padre Edeimam Massote quando foi atingido por dois tiros. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum outro aluno foi atingido pelos disparos. A polícia investigava as causas e os autores do crime. Ninguém foi preso. A suspeita é que o assassinato esteja relacionado com gangues de pichadores da capital mineira. Segundo a PM, Guilherme estudava no período da tarde e não tinha antecedentes criminais.