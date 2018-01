Adolescente é atingido por três tiros dentro da escola A polícia informou hoje que tem três suspeitos de atirar contra o adolescente Carlos Eduardo Arango, de 16 anos, atingido por três disparos na noite de segunda-feira, dentro do pátio da escola Elza Rosalina Pegoraro, em Jardinópolis, no interior paulista. Os tiros foram disparados por cima de um muro, segunda a polícia. Arango, que cursa a primeira série do ensino médio, foi atingido no braço esquerdo, no abdome e numa das pernas, e não corre risco de vida. Ele está internado no hospital das Clínicas de Ribeirão Preto Apesar das dezenas de jovens que estavam no pátio, ninguém informou o que ocorreu à polícia. As aulas foram suspensas após o incidente, mas voltaram ao normal hoje, com a promessa de aumento da segurança no local, principalmente à noite.