Adolescente é baleado por menino de 11 anos com arma do pai

Um adolescente foi baleado por outro menor durante uma brincadeira com arma de fogo na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde da última sexta-feira, 28, K.J.R., de 11 anos, pegou o revólver calibre 32 do pai e seguiu para a casa do colega E.B.A., de 13, no bairro Estaleiro, em Contagem. Quando K.J.R. manuseava a arma, ela disparou e o tiro atingiu a cabeça do adolescente. Os policiais encontraram a vítima caída no chão. O adolescente foi levado para uma policlínica de Contagem e depois transferido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira. O hospital informou na tarde deste sábado que K.J.R. permanecia internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). A PM chegou ao autor do disparo depois de um levantamento com vizinhos. O garoto de 11 anos foi apreendido e encaminhado para uma delegacia seccional de Contagem junto com o avô. K.J.R. foi ouvido e liberado. Seu pai, Roberto Rodrigues Borges, 36 anos, não foi localizado pelos policiais. Como dono da arma e responsável legal pelo filho, ele deverá responder por tentativa ou homicídio culposo.