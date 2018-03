Adolescente é encontrado morto em escola de Lajeado, no RS

Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto, na noite de terça-feira, 7, no pátio de uma escola estadual na cidade de Lajeado, a cerca de 120 km de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o garoto morreu por conta de dois ferimentos a faca no pescoço e no rosto. A polícia foi avisada que uma pessoa ferida estava caída no pátio do colégio por volta das 19h50, através de um telefonema anônimo. Ao entrar em contato com a instituição, no entanto, os responsáveis informaram que não estavam sabendo de nada. Agentes da Brigada Militar, então, foram até a escola e acharam o jovem caído próximo ao refeitório, onde havia muito sangue espalhado pelo chão. Junto com ele foi encontrado apenas um aparelho celular. Segundo testemunhas, pouco antes, o jovem foi visto conversando com outros dois adolescentes. De acordo com a Brigada Militar, os dois garotos foram encontrados e levados para depor. Um deles, como suspeito do crime, acabou sendo detido e levado para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).