Adolescente é morta com tiro na cabeça em Minas Gerais

Uma adolescente de 16 anos foi morta na madrugada desta terça-feira, 11, no bairro Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o ex-namorado, Wellington Romano Rocha, de 28 anos, que deu um tiro na cabeça de Geisiane Gonçalves Pereira, grávida de seis meses, e fugiu em uma moto. A vítima foi levada para o Hospital Risoleta Neves, para tentar salvar a vida do bebê, que não resistiu. O suspeito continua foragido. A polícia ainda não tem informações sobre o motivo do crime.