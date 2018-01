Adolescente é morto a pedradas em Porto Alegre

O estudante Felipe Freitas dos Santos, de 16 anos, foi encontrado morto, com o rosto desfigurado, nas proximidades do Viaduto dos Açorianos, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, neste sábado. A perícia indicou que ele foi agredido com pedradas na cabeça. A família informou à polícia que ele havia saído de casa para ir a uma festa na noite de sexta-feira. A investigação começa pela hipótese de um assalto, já que os bolsos da calça da vítima foram mexidos. O jovem era visto com alguma freqüência passando por locais próximos ao de onde morreu.