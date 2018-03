Adolescente é morto após assaltar homem no centro do Rio Um rapaz de 16 anos foi morto na manhã desta segunda-feira em pleno centro do Rio. Segundo a polícia, ele teria assaltado um transeunte; depois disso, foi baleado por um homem que seria segurança de um prédio próximo. O garoto, que não teve o nome divulgado, foi atendido por um paramédico ainda na rua. Ele nem chegou a ser levado para um hospital, porque já estava morto. O crime foi por volta das 10h30, horário de grande movimento na rua. Testemunhas contaram que o adolescente já era conhecido por praticar pequenos furtos nas ruas do centro da cidade. Após os disparos, o cadáver do rapaz ficou estendido na esquina da rua onde foi baleado, até ser removido por um carro do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML). Um homem que trabalha no local do incidente contou que o adolescente já havia sido visto roubando celulares e batendo carteiras por ali. Ele não viu o momento do assassinato, mas ouviu os dois disparos. "Saí correndo, porque bala não tem direção. Foi o maior tumulto", disse o rapaz, que pediu para não ter o nome divulgado. Ele contou ainda que testemunhas relataram ter visto uma moto fugindo do local do crime pouco depois dos disparos. "Para mim, foi vingança. Os tiros foram direto nele."