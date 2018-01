Adolescente é morto na Fundação Casa Um adolescente de 15 anos foi espancado até a morte no Complexo de Franco da Rocha da Fundação Casa, na noite de anteontem. Willian Mendes Rodrigues estava há cerca de 1 ano na unidade 21 por roubo. Ele é o 31º jovem morto dentro de uma unidade da fundação desde 2003. Willian será sepultado hoje, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, onde vive sua família. Nove internos foram apontados como os responsáveis pelo crime. Com exceção de A.L., de 18 anos, os outros envolvidos têm 15 e 16 anos. Leite, internado por homicídio há 3 anos, foi encaminhado a um Centro de Detenção Provisória. O boletim de ocorrência registrado na delegacia de Franco da Rocha aponta que Willian teria sido espancado por praticar furto dentro da unidade. A Assessoria de Imprensa da Fundação Casa informou, por nota, que investiga o caso. A corregedoria vai apurar "as circunstâncias da ocorrência e investigar se alguma falha funcional contribuiu para o episódio".