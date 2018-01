Adolescente encontrada morta em São Vicente morreu por esganadura A adolescente Léia Cristina da Quinta Schenkel, de 16 anos, encontrada morta em 25 de janeiro em seu apartamento, em São Vicente, morreu em consequência de esganadura, de acordo com o laudo emitido pelo Instituto Médico-Legal de Santos, que foi encaminhado no final da tarde de ontem ao delegado Jorge Álvaro Cruz, do 2º Distrito Policial do município. O laudo também revelou que o corpo não apresentava sinais de violência sexual. A jovem apresentava manchas no pescoço e sinais de esganadura, agora confirmados. A hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) foi descartada nas primeiras investigações, já que nada foi levado da residência e não foram encontrados sinais de arrombamento do imóvel. Outro dado considerado importante apontado no laudo foi o horário presumível da morte de Léia que, segundo o IML, deve ter ocorrido entre 13 e 16 horas de domingo, dia 25. Na ocasião do crime, a irmã de Léia informou que só à noite, quando chegou do trabalho, é que percebeu a morte da irmã, que não respondia ao seu chamado e apresentava rigidez. De acordo com o delegado Cruz, mais de uma dezena de depoimentos foram ouvidos desde a semana passada, incluindo familiares, colegas de trabalho, o atual e o ex-namorados, além de vizinhos do apartamento, localizado no Parque São Vicente. Um jovem filmado pelo sistema de segurança do edifício chegou a ser considerado suspeito. Mas o rapaz apresentou-se espontaneamente à polícia e informou que, por ter perdido as chaves de seu apartamento, vizinho ao da jovem, esperou a saída de um morador para entrar no imóvel. "Estamos cruzando informações e aguardando ainda o laudo pericial do local do crime, que deve ser entregue até o final da semana para montar todo o quebra-cabeças", revelou o delegado. O computador da jovem também foi apreendido, logo após o crime. Dezenas de fotos e algumas mensagens foram encontradas no arquivo, mas nada relevante.