Adolescente goiana desaparecida é encontrada em hotel no Rio Uma adolescente goiana de 16 anos que havia fugido de casa na quarta-feira, 09, foi encontrada neste sábado, no Rio. Ela foi localizada pela polícia durante a madrugada num hotel de Copacabana, na zona sul da cidade. Policiais do Rio deram apoio à equipe da delegada Adriana Accorsi, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) de Goiás, que viajou ao Rio para liderar as investigações. Ela informou que a jovem de Goiânia conheceu um rapaz carioca na internet, pelo site de relacionamentos Orkut. A menina teria vendido objetos da casa e fugido para encontrá-lo no Rio no último dia 09. Ao ser encontrada pelos policiais, a adolescente disse não ter conseguido encontrar o rapaz no Rio. Ela estava na companhia de uma mulher, que foi detida pelos policiais para esclarecimentos. A jovem embarcou no Aeroporto Santos Dumont de volta para Goiânia na companhia da delegada no início da noite.