Adolescente mata irmão dentro de shopping em SP Um adolescente matou o próprio irmão dentro de uma lanchonete onde os dois trabalhavam dentro do Shopping Center Morumbi, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 5h30, na lanchonete Arromba Point, que possui computadores para os freqüentadores acessarem a Internet. Um cliente e outros funcionários presenciaram o começo da briga entre os dois irmãos. Roberto Cabral de Oliveira, de 21 anos, casado e com um filho de 1 ano e meio, segurou o irmão mais novo, de 17 anos, pelo pescoço. O menor se apoderou de uma faca que estava em cima de um freezer e acertou o irmão no abdomen. Segundo os colegas, os dois irmãos sempre foram amigos, brincavam muito e nunca haviam brigado antes. A discussão teria começado por um motivo banal - o menor não quis contar para o irmão mais velho o nome da menina com quem estava conversando na Internet. De acordo ainda com testemunhas, os dois estavam bebendo cerveja. O menor trabalha na lanchonete como barman. A polícia quer descobrir agora quem permitiu que ele ingerisse e trabalhasse com bebidas alcoólicas. Roberto chegou a ser levado para um hospital, mas morreu em seguida. A direção do shopping informou que não vai se pronunciar sobre o caso porque considera o fato uma briga particular.