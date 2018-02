Adolescente mata vizinha que pediu para abaixar som A dona de casa Silene Mena dos Santos, 25 anos, morreu ao ser esfaqueada por uma adolescente de 17 anos, no Parque Oziel, periferia de Campinas, na noite de sábado. Segundo testemunhas, a garota se aborreceu com o pedido da vizinha para que abaixasse o volume da música, que poderia acordar seu filho recém-nascido. Os golpes da agressora atingiram também Geni da Silva Batista, 18 anos, que foi medicada e passa bem, e M., 16 anos, que continua internada em observação no Hospital Municipal Mario Gatti. A adolescente conseguiu fugir.