Adolescente morre após assaltar pizzaria em São Paulo O adolescente B.H.P.F., de 17 anos, foi morto a tiros, às 22h30 de quinta-feira, após, juntamente com um cúmplice armado com um revólver calibre 38, assaltar a Pizzaria Dado´s, localizada na altura do nº 220 da Rua Pero Correa, no Cambuci, zona sul da capital paulista. Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, no momento em que chegaram ao local, o adolescente estava caído no meio da rua, baleado, ao lado da moto de um dos entregadores na qual tentou fugir. "Quando chegamos, vimos o menor já baleado. Fomos informados pelos donos da pizzaria que um dos clientes que esperava no balcão sacou uma arma, atirou contra o assaltante e fugiu", relatou um dos policiais, que pediu para não ser identificado. O criminoso armado, segundo a polícia, fugiu a pé levando cheques e dinheiro da pizzaria, além de objetos pessoais dos proprietários.